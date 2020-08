Coronavirus, l'allarme dell'Iss: oltre mille focolai attivi, 281 sono nuovi - Contagi in tutte le Regioni (Di giovedì 20 agosto 2020) Dal 10 al 16 agosto sono stati segnalati complessivamente 1.077 focolai di Coronavirus attivi in Italia, di cui 281. Lo riporta l' Istituto superiore di sanità , secondo cui entrambi i dati sono in ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme contagi in Francia e Spagna: nuovi record di casi da fine lockdown Sky Tg24 Cina: pesanti alluvioni, sotto stress la diga delle Tre Gole

(ANSA) - PECHINO, 20 AGO - Due mesi di pesanti inondazioni, come non accadeva da decenni, stanno colpendo la Cina centrale e di sudest e mettendo a dura prova la diga delle Tre Gole, la più grande ope ...

Coronavirus Lazio, chiuso il lido di Enea a Terracina dopo un contagio

Aumentano i contagi da coronavirus tra i giovani di ritorno dalle vacanze in Sardegna e oggi l'allarme è scattato a Terracina, dove una 24enne di Roma risultata positiva al Covid-19 ha frequentato in ...

