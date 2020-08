Coronavirus, la ministra Azzolina tranquillizza: “Nessun rischio per l’apertura dell’anno scolastico” (Di giovedì 20 agosto 2020) Abbiamo riportato stamani i dubbi del consulente del Governo Walter Ricciardi in merito al rischio di una mancata riapertura delle scuole nell’eventualità in cui la curva dei contagi riprendesse a crescere in maniera incontrollata. LEGGI ANCHE => Coronavirus, Ricciardi ad Agorà: elezioni e riaperture delle scuole a rischio se la circolazione del virus riaumenta Ma per … L'articolo Coronavirus, la ministra Azzolina tranquillizza: “Nessun rischio per l’apertura dell’anno scolastico” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Agenzia_Dire : La ministra dell’Istruzione, @AzzolinaLucia, rassicura sulla riapertura delle #scuole. - canaledieci : Grido di allarme del consulente del ministero della Salute #Ricciardi: “Elezioni e scuola a rischio se i #contagi a… - savarese46 : Cominciateli a fare a partire dalla Ministra Azzolina e dai suoi colloboratori perché non mi sembra stiano tanto be… - pressline_ita : #presslive: le ultim'ora selezionate per te! Scuola, rischi e responsabilità: no dei presidi L’appello della minist… - Ticinonline : La prima ministra finlandese farà il tampone #sannamarin #primaministra #finlandia #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministra Coronavirus, Arcuri su scuola: riaprire con sicurezza. Azzolina: è una priorità assoluta Sky Tg24 Covid-19, Ricciardi: “Se aumentano ancora i contagi a rischio elezioni e riapertura scuola”

“La riapertura delle scuole è una priorità assoluta ma deve essere in sicurezza e per garantirla dobbiamo diminuire la curva dei contagi. Se questa risale la dobbiamo abbassare perché con l’aumento de ...

Covid, oltre 22 milioni di casi nel mondo Germania: 1.510 contagi in 24 ore

I decessi legati al Covid-19 sono quasi 780 mila. In Germania il numero più alto di contagi da tre mesi a questa parte. Francia: mascherine obbligatorie in tutti l luoghi di lavoro. I contagi da coron ...

“La riapertura delle scuole è una priorità assoluta ma deve essere in sicurezza e per garantirla dobbiamo diminuire la curva dei contagi. Se questa risale la dobbiamo abbassare perché con l’aumento de ...I decessi legati al Covid-19 sono quasi 780 mila. In Germania il numero più alto di contagi da tre mesi a questa parte. Francia: mascherine obbligatorie in tutti l luoghi di lavoro. I contagi da coron ...