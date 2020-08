Coronavirus, La Maddalena: in 444 “liberi” da quarantena dopo test in resort Santo Stefano (Di giovedì 20 agosto 2020) La direzione dell'Ats Sardegna ha avviato le procedure per "liberare" dalla quarantena tutti i turisti e il personale del resort di Santo Stefano (nell’arcipelago de La Maddalena, in Sardegna), risultati negativi ai tamponi per il Coronavirus effettuati in questi giorni dopo la scoperta di un caso di positività tra i lavoratori della struttura ricettiva (COVID: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Si tratta si 444 persone su 470 in isolamento, anche se altre fonti parlano di 449 su 475 isolati. L’azienda sanitaria locale sta definendo le azioni da intraprendere sulla base delle linee guida nazionali e regionali. Complessivamente i positivi, che probabilmente saranno gestiti in loco senza ulteriori spostamenti - salvo necessità di ricovero - ... Leggi su tg24.sky

Tg3web : Torna a salire il numero dei nuovi contagi da coronavirus, anche perché si sono fatti ventimila tamponi in più. Pre… - Agenzia_Ansa : #Covid in un resort sardo, 470 #tamponi a turisti e lavoratori. Vacanzieri bloccati a Santo Stefano, arcipelago di… - Agenzia_Italia : La strana storia del resort in quarantena a La Maddalena che i turisti non vogliono lasciare - Luciano777777 : Da isola freecovid a fonte di numerosissimi contagiati. #Sardegna #coronavirus La #Maddalena, liberi i turisti del… - _gporcu : RT @Agenzia_Italia: La strana storia del resort in quarantena a La Maddalena che i turisti non vogliono lasciare -