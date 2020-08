Coronavirus, La Maddalena: 26 i positivi a San Stefano. Verso la “liberazione” dalla quarantena 444 persone (Di giovedì 20 agosto 2020) È salito a 26 il numero dei positivo a Santo Stefano (La Maddalena). Il sindaco, Luca Montella, attraVerso il suo profilo Facebook, ha aggiornato il dato informando che almeno 19 dei positivi parte del personale. Da cinque giorni 470 persone tra turisti e personale sono in quarantena, in attesa dell’esito del test molecolare disposto dopo aver scoperto un caso di positività su un lavoratore stagionale, poi ricoverato a Sassari. Ma dopo aver processato gli ultimi venti tamponi sono state avviate le procedure per “liberare” dalla quarantena tutti i turisti e il personale risultati negativi ai tamponi: 444 in tutto su 470 in isolamento come fa all’Ansa la direzione dell’Ats Sardegna che sta ... Leggi su ilfattoquotidiano

