Coronavirus, la Lombardia si dimostra impreparata. Eppure la necessità di tamponi e controlli era prevedibile (Di giovedì 20 agosto 2020) “Una delle migliori politiche di sanità pubblica che si possano fare è sistemare la rete dei treni che gira intorno alla Lombardia perché sono vecchi e sporchi. Molto probabilmente hanno contribuito a diffondere il contagio”. Con queste parole la virologa Ilaria Capua ha detto qualcosa di scontato per chi utilizza i convogli regionali (non solo quelli lombardi), ma certamente sottovalutato da chi deve gestire e finanziare i trasporti pubblici. Aerei, navi, treni e autobus sono potenziali incubatori del Covid-19 per due fattori. Il primo è il livello di pulizia a bordo, spesso in pessime condizioni. Il secondo è dovuto alla quantità di passeggeri in rapporto alle dimensioni dei mezzi. Giocano un ruolo fondamentale l’areazione di bordo (se climatizzata o meno), il ricambio dei filtri e gli spazi disponibili per ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : #Covid19, in Lombardia si registra un incremento di casi in tutte le province - RegLombardia : #LNews Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+71) e nessun contagio a Cremona, Lecco, Lodi, Sondrio e Vare… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: crescono i nuovi contagi, ma anche tamponi: 403 positivi. Le vittime sono 5. Veneto e Lombardia testa… - MatteoMarchini5 : Coronavirus, la Lombardia si dimostra impreparata. Eppure la necessità di tamponi e controlli era prevedibile - antonello_fresu : RT @Tg3web: Crescono ancora i contagi da coronavirus in Italia, con numeri che ci riportano ai livelli di maggio. I maggiori incrementi in… -