Coronavirus Italia, cresce l’allarme: boom di contagi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 20 agosto 2020) nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 845 le persone risultate positive al Coronavirus, per un totale di 256.118 casi dall’inizio dell’epidemia. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 642. nelle ultime 24 sono morte altre 6 persone, ieri i decessi erano stati 7: il bilancio sale così a 35.418 vittime. Rispetto a ieri cresce anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che passa da 66 a 68. Gli attualmente positivi sono 16.014 Con un incremento di 654 rispetto a ieri. Le regioni con più casi oggi sono Veneto (159), Lombardia (154), Lazio (75), Toscana 59, Emilia Romagna (52). Crescono i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia: nelle ... Leggi su caffeinamagazine

