Coronavirus Italia | bollettino Protezione civile oggi 20 agosto | morti | contagi | guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 20 agosto 2020. È di 16.014 (+654) persone attualmente positive, 35.418 (+6) morti, 204.686 (+180) guariti, per un totale di 256.118 (+845) casi, il bilancio inerente all'epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Nell'ultimo giorno sono stati realizzati 77.442 tamponi a fronte dei 71.095 test effettuati nella giornata di ieri.

