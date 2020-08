Coronavirus Italia, bollettino del 20 agosto: 256.118 casi totali, 6 morti in 24 ore (Di giovedì 20 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 256.118. Le vittime, in totale, sono 35.418, con 6 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 7). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 845 casi (ieri 642). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky

