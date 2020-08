Coronavirus Italia, bollettino del 19 agosto: 255.278 casi totali, 7 morti in 24 ore (Di giovedì 20 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 255.278. Le vittime, in totale, sono 35.412, con 7 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 5). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 642 casi (ieri 403). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Oggi maggior aumento contagiati Italia dal 23 maggioIl dato odierno dei nuovi contagiati da Covid (642) è il più alto dallo scorso 23 maggio, quando se ne registrarono 669. Il trend di crescita dei contagi è stato costante ad agosto, tranne una flessione in alcune giornate coincise con un calo dei tamponi. Leggi su tg24.sky

