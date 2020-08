Coronavirus, in Lombardia crescono i nuovi contagi: +154 (ieri +91) con 5000 tamponi in più. Un terzo dei malati solo a Milano. Due i decessi (Di giovedì 20 agosto 2020) Il bollettino del 20 agosto I dati di oggi 20 agosto 2020 Salgono i casi di Coronavirus in Lombardia. ieri hanno sforato quota 100 con +91 casi in appena 24 ore. Oggi, 20 agosto, invece, sono +154 (di cui 30 debolmente positivi e 5 a seguito di test sierologici). Le vittime sono +2 mente ieri +4 per un totale di 16.846 decessi. Salgono ancora i ricoverati che oggi sono 155 (+4 rispetto a ieri) e anche le terapie intensive. Oggi sono 16 contro i 14 di ieri (+2). I dimessi sono 1.285, i guariti 74.164 (+51) mentre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +13.757 tamponi contro i +9.000 di ieri per un totale di 1.446.233 tamponi dall’inizio del monitoraggio. Nella provincia di ... Leggi su open.online

