Coronavirus, in Lombardia 154 positivi Due decessi, a Bergamo 27 nuovi casi (Di giovedì 20 agosto 2020) Con 13.757 tamponi effettuati, sono 154 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia giovedì 20 agosto, di questi 30 «debolmente positivi» e 5 a seguito di test sierologico. Leggi su ecodibergamo

