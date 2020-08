Coronavirus in Italia, altra impennata. 845 nuovi casi (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA - Prosegue l'impennata di contagi per il Covid . Sono 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 203 in più rispetto ai 642 del giorno precedente. Sei i morti a fronte dei 7 registrati ... Leggi su corrieredellosport

LegaSalvini : MIGRANTI POSITIVI AL CORONAVIRUS, 'LIBERI DI FUGGIRE DAL CENTRO DI ACCOGLIENZA' - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Le discoteche non andavano riaperte. Abbiamo molto più virus in Italia di quello che ci… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 agosto: 845 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: Queste cosiddette “Buchette del Vino” erano utilizzate dai vignaioli in Italia per vendere vino durante le pandemie di pe… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: Crescono ancora i #contagi in Italia, ma si fanno più #tamponi. Ecco sta accadendo #COVID19 #coronavirus #Salute https://t.… -