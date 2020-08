Coronavirus, in Francia media di 2mila casi al giorno ma Macron rifiuta un altro lockdown: “Il rischio zero non esiste mai” (Di giovedì 20 agosto 2020) I casi aumentano ma non si deve cadere “nella dottrina del rischio zero”. In maniera ancora più chiara: “Non si può fermare il Paese, perché i danni collaterali sono considerevoli”. Emmanuel Macron rifiuta l’idea di un nuovo lockdown, anche se in Francia la media dei nuovi contagi negli ultimi giorni viaggia oltre i 2.000 ogni 24 ore, 3.776 solo mercoledì. Tra lunedì e mercoledì sono stati oltre 6.500, quando un mese fa, negli stessi giorni della settimana, erano stati meno di 2mila in totale. Dall’inizio dell’epidemia il paese transalpino ha contato oltre 225mila casi accertati e 30.468 decessi. Dal buen ritiro di Fort de Bregancon, ... Leggi su ilfattoquotidiano

