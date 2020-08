Coronavirus in Campania, non si arresta l’ondata dei nuovi positivi: il bollettino (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 53 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, come ha reso noto l’Unità di Crisi regionale nell’ultimo bollettino delle ore 16,50 di oggi: casi che sono emersi dall’analisi di 2.381 tamponi e che riguardano, per 12 persone, i rientri dall’estero. Il numero totale dei contagiati in Campania dall’inizio della pandemia sale dunque a 5.456, a fronte di 371.608 tamponi analizzati. Non si registra alcun decesso, situazione analoga per i guariti. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 53 (*) Tamponi del giorno: ... Leggi su anteprima24

