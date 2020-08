Coronavirus in Campania, da domani tamponi all’aeroporto di Capodichino (Di giovedì 20 agosto 2020) Partono domani i controlli all’aeroporto di Capodichino con tamponi molecolari per i passeggeri provenienti dall’estero e in particolare rientranti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. L’attività vedrà impegnato il personale medico dell’Usmaf, il personale sanitario di tutte le Asl della Campania con il supporto dei volontari della Protezione civile regionale, del 118 e della Croce Rossa. Sono 14 … L'articolo Coronavirus in Campania, da domani tamponi all’aeroporto di Capodichino Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

