Coronavirus, il video racconto da Malpensa del primo giorno di tamponi: test facili ma non per tutti (Di giovedì 20 agosto 2020) I primi passeggeri sono stati quelli del volo da Barcellona. Atterraggio. Galateo di fine volo. Trasporto al terminal e ingresso in aeroporto. Prima di abbracciare gli amici, i fidanzati o i genitori, i passeggeri arrivati questa mattina all’aeroporto di Milano Malpensa hanno dovuto mettersi in coda per un tampone per il Coronavirus. Da oggi infatti anche nello scalo milanese chi arriva da un Paese considerato a rischio (Grecia, Spagna, Malta e Croazia) dovrà sottoporsi a un tampone direttamente in aeroporto. Un’operazione da pochi minuti e anche comoda, come spiega chi ha affrontato i primi test nella giornata di oggi. Potete vedere le loro reazioni nel video in testa a questo articolo. Per accedere al test bisogna registrarsi al portale di Sea, la ... Leggi su open.online

repubblica : 'Coronavirus o lockdown? Mi chiedo quale dei due faccia più vittime' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, papa: 'Sarebbe triste se il vaccino non fosse universale'. Per il pontefice la pandemia ha esacerbato… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 'serpentone' dei viaggiatori a #Malpensa in attesa del tampone. La struttura odierna dovrebbe permett… - PePirlo_ : @aa_audia @SimoneAvsim Pogba si allenava per cazzi propri con la maglia del connazionale Matuidi che aveva il coron… - MauroBenetti6 : RT @AntoLari1986: Fitto contro la #Puglia e il #Sud, spiega che i soldi per il #CoronaVirus vanno mandati al Nord. #Equità #RecoveryFund #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus video Coronavirus, a Palermo dubbi sulla riapertura delle scuole: il video alla "Pertini" Giornale di Sicilia Napoli, Andrea Petagna positivo al coronavirus

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è risultato positivo al coronavirus. A dare la notizia è stata la stessa società partenopea attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui canali social. Il c ...

Coronavirus, record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per i focolai negli ospedali

I numeri resi pubblici oggi da Parigi sono impressionanti: 4.771 contagi nelle ultime 24 ore, un nuovo record dalla fine del lockdown. Si contano inoltre 12 nuovi decessi che portano il bilancio delle ...

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è risultato positivo al coronavirus. A dare la notizia è stata la stessa società partenopea attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui canali social. Il c ...I numeri resi pubblici oggi da Parigi sono impressionanti: 4.771 contagi nelle ultime 24 ore, un nuovo record dalla fine del lockdown. Si contano inoltre 12 nuovi decessi che portano il bilancio delle ...