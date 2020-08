Coronavirus, il direttore dello Spallanzani: “I numeri dei contagi non sono catastrofici” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Il virus ha colpito in maniera particolare nella prima fase gli over 65. Oggi la carta d’identità del virus è calata, abbiamo una media di età più bassa e inferiore ai 40 anni. Ma i numeri dei contagi oggi non sono catastrofici, parliamo ancora di cifre accettabili”. Lo ha spiegato il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite di ‘SkyTg24’. “Si può e si deve andare in vacanza ma applicando le regole che conosciamo”, ha aggiunto. “I giovani sono prevalentemente asintomatici ma se positivi devono isolarsi dai genitori e dai nonni che possono avere una sintomatologia e una clinica più severa e impegnativa“, ha concluso. ... Leggi su meteoweb.eu

IsraelinItaly : L’annuncio è stato dato da Zeev Rothstein direttore del Centro medico dell’Hadassah Hospital di #Gerusalemme: tutti… - RaiNews : Il rischio è 'arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi di #coronavirus che la rendere… - SanSeveroNews : Bollettino epidemiologico del 20 agosto 2020 con dichiarazioni dei dg asl Bari, Bat, Foggia, Taranto e Lecce Il p… - bah_dis : RT @Bluefidel47: NO AL VACCINO OBBLIGATORIO, dichiara:Francesco vaia, direttore sanitario dello Spallanzani. Ecco un'altro che presto sarà… - corradopani2 : @RaiNews Ma l` OMS ha tanto da spiegare con CINA grande alleato per motivi di storici recenti ... -