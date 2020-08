Coronavirus, il bollettino di oggi. Dati Italia e tabella del 20 agosto (Di giovedì 20 agosto 2020) Nell'ultimo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia la curva epidemica continua a salire: 845 i nuovi casi positivi al Covid19. Altri sei decessi . Aumentano anche le terapie intensive, +2, ... Leggi su quotidiano

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 agosto: 845 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore - SkyTG24 : 845 nuovi contagi e 6 morti: aumentano ancora i casi positivi nel nostro Paese - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 20 agosto: 845 nuovi positivi e 6 morti - Notiziedi_it : Coronavirus, nuova impennata di contagi: +845 (ieri +642). Il numero maggiore in Veneto, Lombardia e Lazio. Altri 6… - Elena_Lo_Bue : RT @SkyTG24: 845 nuovi contagi e 6 morti: aumentano ancora i casi positivi nel nostro Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

In Toscana 40 positivi in più rispetto a ieri per un totale di 10.925 da inizio emergenza. L’età media dei 40 casi odierni è di 38 anni circa. I tamponi eseguiti sono 4.627. Non si registrano nuovi de ...PALERMO, 20 agosto – I casi di coronavirus in Sicilia sono in tutto 790: di questi, per 741 è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare; 41 pazienti sono ricoverati con sintomi e 8 si trovano ...