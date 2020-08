Coronavirus, il bollettino del 20 agosto: gli aggiornamenti dalle Regioni (Di giovedì 20 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino dal ministero della Salute: oggi in Italia è boom di contagi: 840 in un giorno. Sei le vittime! Coronavirus: il bollettino del ministero della Salute mostra un incremento significativo dei contagi in tutta Italia. I positivi nelle ultime 24 ore sono infatti 840, con il totale che si porta a 256.118 da … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

Il bollettino Covid di oggi giovedì 20 agosto 2020. I nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 845, le vittime sono 6, con i positivi triplicati in 24 ore in Veneto (+159), la Lombardia c ...Coronavirus Veneto, 196 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 1 morto a Venezia, 133 ricoverati per Covid-19 di cui 50 positivi (7 in terapia in intensiva, 43 in area non critica). In isolamento domicil ...