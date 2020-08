Coronavirus, il bollettino del 20 agosto: +845, il dato più alto dal 16 maggio (Di giovedì 20 agosto 2020) Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino ufficiale del 20 agosto, i nuovi contagiati sono stati 845, in virtù di 77.442 i tamponi effettuati (oltre 6mila in più di ieri). Le nuove vittime sono 6 (35.418 il totale dall’inizio dell’epidemia di Covid-19), mentre i ricoverati aumentano di 17 unità (883 il totale), 2 in più in terapia intensiva, per un totale di 68. Aumentano di 635 unità le persone in isolamento domiciliare, che diventano dunque 15.063.Le regioni nelle quali si è registrato il maggiore incremento sono Veneto (+159), Lombardia (+154) e Lazio (+115). Sono in tutto 180 i dimessi e i guariti, per un totale di 204.686 dall’inizio della pandemia. Il dato dei nuovi contagiati ... Leggi su blogo

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 agosto: 845 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore - SkyTG24 : 845 nuovi contagi e 6 morti: aumentano ancora i casi positivi nel nostro Paese - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 20 agosto: 845 nuovi positivi e 6 morti - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Coronavirus, il bollettino: 845 nuovi casi, 6 decessi. Mai così tanti dal 16 maggio, ricoveri in crescita - bizcommunityit : Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news. Positivi in aumento in tutta Europa. LIVE -