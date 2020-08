Coronavirus, grave un 17enne della provincia di Bergamo. Era stato anche a una festa (Di giovedì 20 agosto 2020) Un ragazzo di 17 anni di Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo, è ricoverato in terapia intensiva pediatrica al Policlinico di Milano. È stato portato martedì al Pronto Soccorso di Seriate con febbre e problemi gastrointestinali. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, è poi risultato positivo al Coronavirus.Le condizioni del ragazzo si sono presto aggravate e per questo i medici hanno deciso di trasferirlo al Policlinico di Milano. L'Ats del capoluogo lombardo ora sta rintracciando tutte le persone che sono entrate in contatto con lui. Pare che il ragazzo abbia partecipato a una festa con gli amici il giorno di Ferragosto. I parenti stanno dando una mano per trovare tutte ... Leggi su blogo

