Coronavirus, grave 17enne nel Bergamasco: forse sì è ammalato a una festa di Ferragosto (Di giovedì 20 agosto 2020) Potrebbe essersi ammalato a una festa a Ferragosto un ragazzo di 17 anni ricoverato al Policlinico di Milano in terapia intensiva pediatrica. Il giovane, di Albano Sant'Alessandro, nel Bergamasco, era ... Leggi su leggo

