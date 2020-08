Coronavirus, Germania: record di nuovi casi, 1707,mai così tanti da aprile (Di giovedì 20 agosto 2020) Secondo i media tedeschi, si tratta di un nuovo brutto record perché i nuovi contagi accertati in 24 ore non erano mai stati così tanti dal 26 aprile quando ne vennero segnalati 1.737 Leggi su firenzepost

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania mai così tanti contagi dal 1 maggio: 1.510. Finlandia, quarantena per alcuni arrivi da Ue.… - Agenzia_Ansa : Allarme in #Spagna e #Germania, nuovi #record di #casi. Nel mondo oltre 22 milioni di #contagi e 780mila morti dal… - Agenzia_Ansa : In #Germania nuovo picco con 1390 #casi di #Covid. Baviera, Nordreno-Westfalia, Assia e Berlino le aree più colpite… - StreetNews24 : In Germania sono 1.707 i nuovi casi di coronavirus segnalati dall'Istituto Robert Koch. - massaald : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Germania 1.700 casi nelle ultime 24 ore #coronavirus -