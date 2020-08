Coronavirus, Gallera cambia idea: «A Malpensa i test non saranno fatti solo ai lombardi» (Di giovedì 20 agosto 2020) Da domani, 21 agosto, a Malpensa saranno fatti i tamponi «ai turisti stranieri, poi ai cittadini italiani, sia lombardi che residenti in altre Regioni»: l’assessore al Welfare della lombardia, Giulio Gallera, lo ha assicurato dopo il caso sollevato da Open nel primo giorno dei test anti Coronavirus. «Gli spazi che, in un primo momento, erano stati individuati a Malpensa da Sea e Usmaf avrebbero consentito l’attivazione di tre postazioni – ha spiegato in un comunicato – con la possibilità di eseguire 500 tamponi. Avevamo quindi stabilito alcune priorità che, nell’ordine, avrebbero privilegiato i turisti stranieri (difficilmente recuperabili dopo aver lasciato ... Leggi su open.online

