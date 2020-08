Coronavirus: esplodono i contagi (845), mai così alti dal 16 maggio. 6 morti, totale 35.418 (Di giovedì 20 agosto 2020) Il dato odierno dei nuovi contagiati da Covid (845) è il più alto dallo scorso 16 maggio, quando se ne registrarono 875. Un periodo - quest'ultimo - ancora compreso nella fase del lockdown, che terminò con l'inizio della cosiddetta 'fase 2' dal 18 maggio scorso Leggi su firenzepost

FirenzePost : Coronavirus: esplodono i contagi (845), mai così alti dal 16 maggio. 6 morti, totale 35.418 - Matteo67 : @Comemigirano @ladyonorato Se i numeri dei contagiati esplodono per via del contagio “esponenziale” i numeri dei ma… - ACiavula : Esplodono i contagi da coronavirus in Calabria, oggi + 19 - Ciavula: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus esplodono Esplodono i contagi in Svizzera Rsi Coronavirus, boom di contagi: sono 115 nel Lazio: 75 a Roma. Il 73% d'importazione, "movida sarda rischio bomba virale"

Sale a 115 il numero dei contagiati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Il 73 per cento sono casi di importazione: il 37% dai rientri della sola Sardegna. Sono 75 i casi a Roma città, un solo decesso. Sono ...

Focolaio Sardegna, D’Amato: “Rischio bomba virale, servono test agli imbarchi”

"Il mancato rispetto delle regole anti Covid-19 nei locali della movida sarda rischia di far esplodere una bomba virale" sono le parole dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, intervenut ...

Sale a 115 il numero dei contagiati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Il 73 per cento sono casi di importazione: il 37% dai rientri della sola Sardegna. Sono 75 i casi a Roma città, un solo decesso. Sono ..."Il mancato rispetto delle regole anti Covid-19 nei locali della movida sarda rischia di far esplodere una bomba virale" sono le parole dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, intervenut ...