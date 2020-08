Coronavirus, esperto OMS si rivolge ai giovani: “E’ estate, ma nessuno è invincibile” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Alle mie figlie, agli adolescenti, ai giovani di tutto il mondo, a tutti voi, in un momento avventuroso della vostra vita, voglio dire grazie per i sacrifici che avete fatto per proteggere voi stessi e gli altri dal Covid-19. Nessun giovane vuole perdere un’estate, ma sono molto preoccupato per l’aumento di giovani tra i nuovi casi“: lo ha affermato il direttore per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Hans Kluge ha esortato in conferenza stampa a “diffondere divertimento, non il virus” e pensare che bisogna proteggere “i genitori e i nonni“. “Basso rischio non significa nessun rischio. nessuno è invincibile e se non morite di Covid-19 questo potrebbe colpire il vostro corpo come un tornado con un lungo ... Leggi su meteoweb.eu

infoitsalute : Coronavirus, parla l’esperto: “il 90% dei contagiati è asintomatico e la mortalità è azzerata” - tanzmax : RT @karda70: @tanzmax @Corriere Concordo. Ne abbiamo scritto, credo tra i pochissimi, martedì. - karda70 : @tanzmax @Corriere Concordo. Ne abbiamo scritto, credo tra i pochissimi, martedì. - Primonumero : “Ho paura del Covid, mi assicuro”. Contro il virus centinaia di polizze, l’esperto: “I nonni hanno messo al sicuro… - TRIESTEALLNEWS : Covid-19, l’esperto Corrado Maria Daclon: 'Il Coronavirus è solo l’anteprima della futura crisi globale' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus esperto Coronavirus, parla l’esperto: “il 90% dei contagiati è asintomatico e la mortalità è azzerata” Stretto web Il coronavirus sta “mordendo meno”? È scontro sulla carica virale

Un dato è certo: la curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia è tornata a salire con un costante trend di crescita in agosto e flessioni che si sono registrate nei giorni con minore numero di tamponi ...

Cosa significa sviluppare un vaccino contro il coronavirus, raccontato da chi lo fa

al fine di sviluppare un vaccino che possa rivelarsi risolutivo per prevenire la diffusione del contagio da nuovo coronavirus (Sars-Cov-2). Una corsa tra più candidati, non esente – come abbiamo ...

Un dato è certo: la curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia è tornata a salire con un costante trend di crescita in agosto e flessioni che si sono registrate nei giorni con minore numero di tamponi ...al fine di sviluppare un vaccino che possa rivelarsi risolutivo per prevenire la diffusione del contagio da nuovo coronavirus (Sars-Cov-2). Una corsa tra più candidati, non esente – come abbiamo ...