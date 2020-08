Coronavirus e scuola, Azzolina: “Il contagio zero non esiste, ma la scuola deve ripartire. In caso di Covid quarantena per la classe” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Sta a noi dare dei messaggi e regole chiare, poche misure affinché i nostri figli non solo possano tornare a scuola, ma farlo in sicurezza. Il contagio zero non esiste, ma noi abbiamo pensato e protocolli e regole che servono a ridurlo al minimo“. E’ quanto dichiarato dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un’intervista alla trasmissione ‘In Onda’ di La7. “La riapertura della scuola rappresenta la riapertura a 360 gradi – ha precisato – è la cosa più importante che abbiamo nel Paese, rappresenta la rinascita del Paese“. Nel caso di Covid di uno studente “potrebbe andare in quarantena la classe, ... Leggi su meteoweb.eu

