Coronavirus, Cts: distanza e mascherine scuola, ma no a nuove chiusure (Di giovedì 20 agosto 2020) commenta 'Le mascherine sono un'arma indispensabile. Sono obbligatorie dopo i 6 anni, sono uno dei pilastri della prevenzione'. Così Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : #Covid, il ritorno in classe Cts: sì alla mascherina a scuola. Miozzo: 'Se c'è un positivo si valuta caso per caso'… - Agenzia_Ansa : #Cts, garantire quanto prima il #distanziamento in ogni #scuola. '#Ripartenza il 14 settembre è priorità assoluta p… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Cts: distanza e mascherine scuola, ma no a nuove chiusure #coronavirus - AquilaN30811108 : RT @CesareSacchetti: Il Cts dice sì alla mascherina a scuola a settembre. È lo stesso comitato che a febbraio diceva che la mascherina serv… - CiccioniSe : @Corriere Vorrei dire a tutti i supergenitori che stanno commentando indignati avete visto come stanno andando a sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cts Coronavirus, Cts: distanza e mascherine scuola, ma no a nuove chiusure TGCOM Il Comitato tecnico scientifico: “Dai sei anni in su a scuola con la mascherina”

ROMA – “Ai ragazzi sopra i sei anni sarà chiesto di usare la mascherina“. Questo quanto annunciato da Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a SkyTg24. “Ci saranno delle condi ...

Bollettino Veneto 20 agosto/ Dati coronavirus: rivolta contro mascherine a scuola

In attesa del nuovo bollettino coronavirus fornito come sempre dalla Regione Veneto ... novità in ambito nazionale viste ieri con il doppio vertice prima tra Miur e Cts per le linee guida da adottare ...

ROMA – “Ai ragazzi sopra i sei anni sarà chiesto di usare la mascherina“. Questo quanto annunciato da Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a SkyTg24. “Ci saranno delle condi ...In attesa del nuovo bollettino coronavirus fornito come sempre dalla Regione Veneto ... novità in ambito nazionale viste ieri con il doppio vertice prima tra Miur e Cts per le linee guida da adottare ...