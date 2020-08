Coronavirus, Crisanti: «Entro fine agosto supereremo i mille casi. L’unica via sono i tamponi a tappeto» – L’intervista (Di giovedì 20 agosto 2020) «Con l’apertura delle scuole il rischio aumenterà. Per questo dobbiamo assicurarci che non ci sia la trasmissione del Coronavirus tra alunni e personale docente. Invece, allo stato attuale, tutte le misure finora concepite servono per tutelare la scuola solo da problemi di carattere legale e amministrativo. Il distanziamento di un metro non serve a una mazza, le mascherine invece sì, ma sappiamo bene che i bambini, una volta usciti da scuola, se le toglieranno e faranno quello che gli pare. Per questo motivo bisogna far sì che gli ammalati non arrivino proprio nelle aule». A parlare a Open è Andrea Crisanti, epidemiologo di Padova, papà del “modello Veneto“. «Quadruplicare il numero di tamponi» «Se vogliamo convivere col virus, spegnendo i focolai e ... Leggi su open.online

