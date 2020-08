Coronavirus, contagi sempre più su: 845 nuovi casi e 6 decessi (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – Aumenta la diffusione del Coronavirus in Italia. Oggi i dati diffusi dal ministero della Salute registrano 845 nuovi casi (ieri erano 642) e 6 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 256.118 mentre i deceduti arrivano a 35.412. Gli attualmente positivi sono 16.014 con un incremento di 654 rispetto a ieri. Le Regioni con piu’ casi oggi sono Veneto (159), Lombardia (154), Lazio (75), Toscana 59, Emilia Romagna (52)IN LOMBARDIA 154 POSITIVI E DUE MORTI: +51 GUARITI Leggi su dire

