Coronavirus, cinque giorni di chiusura per lo Zoomarine di Pomezia: «Non ha rispettato le norme anti Covid» (Di giovedì 20 agosto 2020) cinque giorni di stop, dal 24 al 28 agosto, per «mancato rispetto delle norme anti-Covid». Il parco acquatico Zoomarine di Pomezia viene chiuso al pubblico, dopo le immagini diffuse sul web di centinaia di spettatori affollati sugli spalti e senza mascherine. Open ne aveva parlato pochi giorni fa. Gli assembramenti per guardare lo spettacolo dei delfini allo Zoomarine vicino Roma avevano ben poche differenze con quelli tanto, e giustamente, criticati delle discoteche. Le immagini diffuse dal sito Nonelaradio.it avevano fatto presto il giro del web destando non poca irritazione da parte degli utenti. Oggi l’ordinanza della polizia locale ha parlato chiaro: «Nell’area destinata allo spettacolo ... Leggi su open.online

fanpage : Cristian era ricoverato in ospedale dal 20 marzo - SkyTG24 : Coronavirus, in Puglia cinque giovani ricoverati in gravi condizioni - ECeccherini : RT @FioreFerdi1: E poi dicono che il Coronavirus non esiste Addio a Cristian, il 34enne di Casnigo è morto dopo cinque mesi di lotta con i… - toscanamedianew : Covid, infettati altri cinque bimbi e sette giovani in Toscana - hondanomala : #FakeNews #Covid_19 5 ragazzi puglia in intensiva, e naturalmente ora @ProfLopalco dice che casi “severi” non signi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cinque Coronavirus: cinque nuovi contagi nella provincia di Piacenza, 52 in più in regione Libertà Covid-19: buone notizie a Todi, negativi i tamponi di controllo per Brkic

Torna il sereno sul Challenger di Todi: sono risultati negativi il secondo e il terzo tampone di controllo per il giocatore che aveva fatto registrare una sospetta positività al Covid-19. Il nominativ ...

Cina riapre stadi a pubblico, 1.900 spettatori

(ANSA) – PECHINO, 20 AGO – Nel giorno in cui, ad ‘Agora’ su Rai 3, il consigliere del Ministero della Salute Walter Ricciardi afferma che in Italia "la riapertura degli stadi al momento non è possibil ...

Torna il sereno sul Challenger di Todi: sono risultati negativi il secondo e il terzo tampone di controllo per il giocatore che aveva fatto registrare una sospetta positività al Covid-19. Il nominativ ...(ANSA) – PECHINO, 20 AGO – Nel giorno in cui, ad ‘Agora’ su Rai 3, il consigliere del Ministero della Salute Walter Ricciardi afferma che in Italia "la riapertura degli stadi al momento non è possibil ...