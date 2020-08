Coronavirus, Christian muore a 34 anni dopo 5 mesi in terapia intensiva (Di giovedì 20 agosto 2020) Un uomo di 34 anni, Christian Persico, è morto dopo aver contratto il Coronavirus e aver vissuto 5 mesi in terapia intensiva. Il dramma arriva dalla provincia di Bergamo, la zona italiana più colpita ... Leggi su leggo

