Coronavirus Campania, cluster nel casertano: 19 contagi (Di giovedì 20 agosto 2020) NAPOLI – Aumentano i contagi a Roccamonfina, in provincia di Caserta, comune di 3mila abitanti dove si contano 19 casi di Covid-19. Il focolaio e’ partito da un giovane recatosi in Grecia che ha comunicato tardivamente il suo rientro. Leggi su dire

