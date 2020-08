Coronavirus, – Boom di casi in Italia, oggi il dato più alto dal 16 maggio: il bollettino aggiornato (Di giovedì 20 agosto 2020) I numeri sull’emergenza Coronavirus in Italia continuano a salire, oggi sono stati registrati 845 nuovi casi a fronte di ben 77.442 tamponi effettuati in un solo giorno, dunque è risultato positivo l’1,09%dei test processati. Le persone decedute sono 6, mentre si attesta su 180 il numero delle persone guarite. Tutte le Regioni Italiane hanno avuto almeno un caso positivo, quelle con il più alto numero di nuovi casi sono: Veneto (159), Lombardia (154), Lazio (115), Toscana (59), Campania (53), Emilia Romagna (52) e Piemonte (52). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 256.118 casi ... Leggi su sportfair

