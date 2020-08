Coronavirus, bonus dalla Regione Piemonte: sospesa la senatrice leghista Marzia Casolati (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA -“Dopo aver ascoltato e verificato la posizione, come per i precedenti casi, è stato preso il provvedimento della sospensione per la senatrice Marzia Casolati”. Lo rende noto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. La senatrice ha percepito il contributo di 1.500 euro dalla Regione Piemonte come previsto per le attività imprenditoriale costrette alla chiusura per il lockdown. “Anche se non è stato commesso alcun illecito- precisa Romeo- e il contributo è stato già da tempo completamente restituito, non è opportuno che parlamentari accedano a questo tipo di sussidio. Il provvedimento è stato già accettato e condiviso dalla diretta interessata”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, bonus dalla Regione Piemonte: sospesa la senatrice leghista Marzia Casolati Usa, Bannon incriminato per frode sui fondi per il muro anti-migranti Parte dopo anni di abbandono la fase di risanamento del Parco archeologico dell’Inviolata Zoomarine chiude per 5 giorni, “Non rispettate le misure anti-Covid” Coronavirus Campania, cluster nel casertano: 19 contagi Arcuri: “Il coronavirus non è mai andato via. Ora il nostro Paese è più preparato” Leggi su dire

