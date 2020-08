Coronavirus, Bolsonaro: “La mascherina? Non serve quasi a niente” (Di giovedì 20 agosto 2020) “E’ quasi nulla” l’efficacia delle mascherine nella battaglia contro il Coronavirus. Lo ha sostenuto il presidente Jair Bolsonaro davanti al Palacio do Planalto, circondato da sostenitori. Le sue parole sono state raccolte dal giornale ‘Folha de Sao Paulo’. Intanto il Congresso – in contrasto con il veto posto da Bolsonaro, che nelle scorse settimane era risultato positivo ai test per il Covid-19 – ha reintrodotto l’obbligo della mascherina nei luoghi di culto, nelle scuole e nei negozi.L'articolo Coronavirus, Bolsonaro: “La mascherina? Non serve quasi a niente” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha sostenuto la non efficacia della mascherina nel prevenire il coronavirus, sconfessando così una decisione del parlamento che ha determinato l'obbligatoriet ...

