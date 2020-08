Coronavirus, bollettino del 20 agosto: in Sicilia 37 nuovi casi. Boom in Italia: +845 (Di giovedì 20 agosto 2020) Trentasette casi di Coronavirus in più in Sicilia , dove attualmente i contagiati sono 790: 41 ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva e 741 in isolamento domiciliari. Ieri l’aumento era stato... Leggi su feedpress.me

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 agosto: 845 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore - SkyTG24 : 845 nuovi contagi e 6 morti: aumentano ancora i casi positivi nel nostro Paese - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 20 agosto: 845 nuovi positivi e 6 morti - Pall_Gonfiato : #Covid19 in Italia: il bollettino aggiornato al 20 agosto dalla #ProtezioneCivile - xblunotte : RT @marco_gervasoni: Quando arriveranno a 1000 sospenderanno le elezioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 agosto: 845 nuovi cas… -