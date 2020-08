Coronavirus, Boldi: “I potenti del pianeta vogliono terrorizzare il mondo”, scoppia la polemica (Di giovedì 20 agosto 2020) Coronavirus e polemiche. Un binomio perfetto. In tanti, sin dai mesi di marzo, hanno messo in dubbio l’effettiva gravità dell’epidemia di Covid-19. Tanti personaggi pubblici, dal mondo dello spettacolo a quello dello sport, hanno voluto dire la loro su quello che è stato il “nemico” degli ultimi sei mesi ma non sempre hanno dimostrato equilibrio e senso di misura. Questo è successo di recente anche al popolare attore di Massimo Boldi Coronavirus, lo sfogo di Boldi Massimo Boldi vede nel Coronavirus uno strumento perfetto per il dominio sul mondo. Il popolare attore, protagonista di tante commedie, ha detto la sua sul virus con un post su Facebook. “I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a ... Leggi su newspad

fanpage : Stop alle riprese del film di Boldi e De Sica, due positivi al #Covid_19 sul set - EnricoNappi : RT @AndreCardi: Quindi ci siamo giocati anche quel grande immenso virologo di Massimo Boldi, specializzato in Cinepanettologia e quaquaraqu… - citizenworld__ : Toglieteli i social a questo poverino. Ma non ne ha famiglia? non vedono le brutte figure che fa? #Boldi… - Nicola_ics : RT @AndreCardi: Quindi ci siamo giocati anche quel grande immenso virologo di Massimo Boldi, specializzato in Cinepanettologia e quaquaraqu… - AndreCardi : Quindi ci siamo giocati anche quel grande immenso virologo di Massimo Boldi, specializzato in Cinepanettologia e qu… -