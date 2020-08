Coronavirus, Bergamo: 17enne ricoverato in terapia intensiva (Di giovedì 20 agosto 2020) Coronavirus: a preoccupare particolarmente non è soltanto il numero dei casi che aumentano, ma anche i ricoveri in terapia intensiva: un 17enne di Bergamo è grave in ospedale. Anche se qualcuno vuol far credere che il Coronavirus sia diventato meno aggressivo rispetto al passato, c’è da constatare che, nelle ultime ore, un ragazzo di 17 … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

