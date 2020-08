Coronavirus, Azzolina: «Nessun rischio per l’apertura dell’anno scolastico» (Di giovedì 20 agosto 2020) «Nessun rischio per l’apertura dell’anno scolastico». La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, durante un’intervista al Tg1, si dice sicura circa l’avvio delle lezioni in presenza a settembre. «Abbiamo il dovere morale di riaprire, è una priorità assoluta del governo», ha affermato, riconoscendo come si tratti comunque di «una operazione complessa, ma siamo più pronti rispetto a quando la pandemia è scoppiata». 11 milioni di mascherine al giorno «Distribuiremo 11 milioni di mascherine al giorno ma abbiamo anche allargato le aule e cercato ulteriori spazi affinché gli studenti seduti al banco possano abbassare la mascherina» ad un metro di distanza dagli altri, ha spiegato la ministra. Rispondendo a ... Leggi su open.online

