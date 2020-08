Coronavirus, aumentano i contagi: 845 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Oltre 400 sono in Lombardia, Veneto e nel Lazio (Di giovedì 20 agosto 2020) Il contagio aumenta: nelle ultime 24 ore in Italia sono stati accertati 845 nuovi casi di Coronavirus su 77.442 tamponi effettuati. Oltre 400 dei nuovi si sono registrati tra Veneto (159), Lombardia (154) e Lazio (115). Emilia-Romagna, Toscana e Campania superano tutte i 50 infetti rintracciati. Nessuna regione registra zero casi. nelle ultime 24 ore sono 6 le persone decedute, che portano a 35.418 i morti dall’inizio della pandemia su 256.118 persone che hanno contratto il virus. Gli attualmente positivi sono 16.014. Di questi in 883 sono ricoverati e 68 malati ... Leggi su ilfattoquotidiano

Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - petergomezblog : #Coronavirus, i dati: i contagi continuano ad aumentare. Sono 642 i nuovi casi in 24 ore: è il numero più alto da m… - Corriere : Ricciardi: «Se aumentano ancora i contagi a rischio elezioni e scuola» - GarauSilvana : RT @Virus1979C: Coronavirus, aumentano i contagi: 845 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Oltre 400 sono in Lombardia, Veneto e nel Lazio. - Sono_Priapo : RT @Rinaldi_euro: Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scuola e… -