Coronavirus, Arcuri “Serve equilibrio tra libertà e responsabilità” (Di giovedì 20 agosto 2020) RIMINI (ITALPRESS) – “Credo di aver osservato, in questi mesi drammatici, nei nostri concittadini uno straordinario senso di responsabilità. Per una parte lunga del tempo siamo stati costretti a rinunciare a uno dei valori meno negoziabili, la libertà. Una volta che abbiamo recuperato la libertà, dobbiamo accompagnarla da un altrettanto forte senso di responsabilità”. Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, nel corso di un incontro al Meeting di Rimini.Arcuri ha lanciato un appello ai cittadini: “Conserviamo la libertà che abbiamo ritrovato ma comprendiamo che va accompagnata da un senso di responsabilità altrettanto alto. Se troviamo un equilibrio ragionevole tra libertà e responsabilità – ha aggiunto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

