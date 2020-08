Coronavirus, altri 4 calciatori positivi in Serie A: due del Torino, Boga del Sassuolo e Petagna del Napoli (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Coronavirus continua a infilarsi negli gli spogliatoi della Serie A, che tornano a riempirsi in vista della preparazione della nuova stagione calcistica. Dopo i quattro casi nel Cagliari e la rivelazione del portiere della Roma Antonio Mirante, sono stati segnalati almeno altri due casi tra i giocatori del Torino, l’attaccante Jeremie Boga del Sassuolo e l’attaccante Andrea Petagna del Napoli. Da Torino, oltretutto, fanno sapere che “in via precauzionale sono in atto ulteriori accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Italia : Allarme di Ricciardi su scuola ed elezioni, poi corregge 'Parlavo di altri paesi' - matteosalvinimi : ? Indagano Conte e i ministri Pd-5 Stelle sul Coronavirus? ARCHIVIATO. ? Indagano Salvini per aver bloccato uno sba… - TgrPiemonte : Due giocatori del #Torino positivi al test del tampone per il #coronavirus. In corso accertamenti per altri tre gio… - clikservernet : Coronavirus, altri 4 calciatori positivi in Serie A: due del Torino, Boga del Sassuolo e Petagna del Napoli - Dalla_SerieA : Coronavirus, positivo un calciatore del Brescia di ritorno dalla Sardegna - -