Coronavirus, aggiornamento 20 agosto, 53 nuovi casi nelle ultime 24 ore. (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono 53, di cui 12 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro, su 2.381 tamponi effettuati le persone risultate positive in Campania nelle ultime 24 ore secondo il bollettino dell'... Leggi su gazzettadinapoli

Il sindaco Ragnedda comunica l'aggiornamento dell'Ats che porta il totale dei positivi a 24. "Nessun allarmismo, la situazione è sotto controllo. Si può continuare a fare turismo, ma con intelligenza, ..."In Italia, come in Europa e globalmente, si è verificata una transizione epidemiologica dell'epidemia da Sars-CoV-2 con un forte abbassamento dell'età mediana della popolazione che contrae l'infezion ...