Coronavirus a Pozzuoli, dipendente comunale positivo: chiude l'ufficio tributi (Di giovedì 20 agosto 2020) Coronavirus a Pozzuoli: a causa della riscontrata positività di un dipendente comunale, è stato chiuso l'ufficio tributi di via Campana. "In via precauzionale dobbiamo chiudere per quindici giorni l'ufficio della Fiscalità Locale di via Campana, dove un nostro dipendente è risultato positivo al covid. Così come era già successo il 3 agosto scorso con l'ufficio …

