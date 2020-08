Coronavirus a Napoli, 44 contagiati nel focolaio della Sonrisa: «Ma ora è sotto controllo» (Di giovedì 20 agosto 2020) Sant'Antonio Abate, Piano di Sorrento e i rientri dall'estero: i nodi della nuova emergenza Coronavirus all'interno dell'Asl Napoli 3 Sud. «Nel complesso dal focolaio... Leggi su ilmattino

SkyTG24 : Coronavirus a #Napoli, da oggi tamponi in auto a Castellammare di Stabia. DIRETTA - Corriere : Caos tamponi negli aeroporti: si fanno a Roma e Venezia, ma non a Milano, Bergamo e Napoli - repubblica : Coronavirus Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Quarantena obbligatoria per chi rientra dall'estero' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus a #Napoli, da oggi tamponi in auto a Castellammare di Stabia. DIRETTA - cronista73 : Coronavirus, presto tamponi in aeroporto. De Luca: «Evitate viaggi all’estero» -