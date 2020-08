Coronavirus, a Malpensa tamponi solo per i lombardi. D’Amato: ‘Non ci posso credere’ (Di giovedì 20 agosto 2020) Continua senza sosta il lavoro degli operatori sanitari negli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. Test a tappeto sui viaggiatori che provengono dai Paesi a rischio. Ma sembra non essere così a Milano Malpensa. Ecco le parole dell’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. ‘Non voglio credere che siano state date disposizioni per eseguire a Milano Malpensa i tamponi solo ai cittadini residenti in lombardia. Se fosse vero sarebbe non solo grave, ma da un punto di vista di sanità pubblica, assolutamente deleterio. Se noi applicassimo la stessa regola non avremmo individuato stamani a Fiumicino una cittadina residente a Milano positiva asintomatica di rientro da Ibiza e che così avrebbe contribuito ad un diffusione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

