Coronavirus: a Bergamo 17enne in gravi condizioni, era stato a una festa (Di giovedì 20 agosto 2020) Coronavirus Bergamo: 17enne in gravi condizioni, era stato a una festa a Ferragosto e lì potrebbe aver contratto il virus Coronavirus a Bergamo, sono gravi le condizioni di un ragazzo di diciassette anni ricoverato ora al Policlinico di Milano in terapia intensiva pediatrica. Il giovanissimo aveva partecipato a una festa a Ferragosto, ad Albano Sant’Alessandro, e lì si sarebbe ammalato di Covid-19. Secondo L’Eco di Bergamo, il ragazzo era arrivato martedì al pronto soccorso di Seriate con sintomi gastrointestinali e febbre. Sottoposto a tampone, il 17 enne è risultato positivo. Purtroppo man mano le sue ... Leggi su bloglive

