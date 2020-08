Coronavirus, 70mila nuovi casi in un giorno in India (Di giovedì 20 agosto 2020) L’India ha registrato ieri il balzo record di quasi 70 mila nuovi casi (69.752) di Coronavirus in un solo giorno: lo ha reso noto questa mattina il Ministero della Salute.Il totale delle infezioni è salito a 2.836.925, con un aumento di oltre 800 mila casi dal 7 di agosto, quando i positivi avevano toccato la soglia dei due milioni.Secondo l’ICMR, Indian Council Medical Research, l’Istituto Superiore Sanità Indiano, l’aumento record dei casi si deve all’aumento dei test effettuati ieri in tutto il territorio nazionale: 918.470. Il Ministero della Salute aggiunge che i dati parlano comunque di un tasso di guarigione pari al 73,91 per cento. Leggi su huffingtonpost

Raff_Napolitano : Fate 70mila tamponi e vi allarmante se trovate 600 positivi per lo più asintomatici... ?? #19agosto #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 70mila Coronavirus, 70mila nuovi casi in un giorno in India L'HuffPost Coronavirus, 70mila nuovi casi in un giorno in India

L’India ha registrato ieri il balzo record di quasi 70 mila nuovi casi (69.752) di Coronavirus in un solo giorno: lo ha reso noto questa mattina il Ministero della Salute. Il totale delle infezioni è ...

Quasi 70mila casi di coronavirus in 24 ore

NEW DELHI - L'India conferma 69'652 nuovi casi di coronavirus e nel gigante asiatico il totale sale a oltre 2,8 milioni dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Come riporta il Times of India, l'ultimo b ...

L’India ha registrato ieri il balzo record di quasi 70 mila nuovi casi (69.752) di Coronavirus in un solo giorno: lo ha reso noto questa mattina il Ministero della Salute. Il totale delle infezioni è ...NEW DELHI - L'India conferma 69'652 nuovi casi di coronavirus e nel gigante asiatico il totale sale a oltre 2,8 milioni dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Come riporta il Times of India, l'ultimo b ...