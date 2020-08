Coronavirus 20 agosto: 845 casi, si torna ai livelli di metà maggio (Di giovedì 20 agosto 2020) 845 casi, individuati attraverso rigidi controlli: questi i numeri del Coronavirus oggi 20 agosto in Italia, livelli di metà maggio. Iniziano a preoccupare i dati del contagio da Coronavirus in Italia, dopo il boom di ieri dove si è raggiunto un numero alto di positivi, come non si vedeva da fine maggio. Ieri c’erano stati … L'articolo Coronavirus 20 agosto: 845 casi, si torna ai livelli di metà maggio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fanpage : Coronavirus. La situazione in Brasile è ormai fuori controllo - regionetoscana : #covid19 Da domani #20agosto screening sierologico preventivo (gratuito e su base volontaria) per il personale scol… - Adnkronos : #Coronavirus, #Oms: in Europa a inizio agosto 40mila casi in più di inizio giugno - sibilla75 : Coronavirus in Italia: i dati aggiornati al 20 agosto - piccologabri : RT @marco_gervasoni: Quando arriveranno a 1000 sospenderanno le elezioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 agosto: 845 nuovi cas… -